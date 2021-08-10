Сергей Елизаров назвал способ повысить экологическую сознательность псковичей

Эко-пространства, проектируемые группой компаний «Титан», позволят псковичам вести более экологически осознанный образ жизни. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров.
Он подчеркнул, что организаторы таких локаций планируют уделять особое внимание работе со школьниками и молодежью.
«На эко-пространствах будут проводиться экскурсии. Молодые люди смогут узнать о том, как можно жить комфортно, и при этом без вреда окружающей среде. Вести эко-просвещение важно уже со школьных лет», - отметил Сергей Елизаров.
Он добавил, что экологические пространства появятся в Пскове на набережной у кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке.