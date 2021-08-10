Общество

Сергей Елизаров назвал способ повысить экологическую сознательность псковичей

Эко-пространства, проектируемые группой компаний «Титан», позволят псковичам вести более экологически осознанный образ жизни. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров.

«Тема городских пространств уже давно обсуждается представителями Российского экологического движения и администрацией города. Это неслучайно, ведь эко-пространства помогут обратить внимание псковичей на эко-повестку. Экологическая тематика сегодня интересует все большее количество людей, и когда такие пространства будут появляться, это поможет сформировать эко-привычку у большей части населения», - сказал Сергей Елизаров.

Он подчеркнул, что организаторы таких локаций планируют уделять особое внимание работе со школьниками и молодежью.

«На эко-пространствах будут проводиться экскурсии. Молодые люди смогут узнать о том, как можно жить комфортно, и при этом без вреда окружающей среде. Вести эко-просвещение важно уже со школьных лет», - отметил Сергей Елизаров.

Он добавил, что экологические пространства появятся в Пскове на набережной у кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке.