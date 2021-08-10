Общество

«Это что за квест такой!»: псковичка пожаловалась на долгое ожидание помощи ортодонта

Женщине в Псковской стоматологической поликлинике предложили ждать год, чтобы ортодонт принял ее ребенка. Об этом псковичка сообщила на сайте губернатора региона.

«Необходимо было записать ребенка к детскому ортодонту. В детской стоматологии сказали: "Приходите и записывайтесь в очередь". Я пришла записаться и что? Меня записали. Но мне сказали, что очереди мне ждать год, а то и больше. Ау, год! Уважаемые чиновники данной области, за что вы получаете зарплату? Как такое возможно? Помощь ортодонта нельзя ждать год! За это время у ребенка уже все зубы выпадут и вырастут непонятно как. А нам эта помощь нужна в ближайшее время, а не через год! Это наша продвинутая медицина? Нет, конечно, можно попробовать записаться через госуслуги. Но! Там тоже есть проблемы. Успеть попасть ровно в 17.00 и успеть забить свободные окошечки. Это что за квест такой! Мой ноутбук требует ремонта, на который нет денег, и воспользоваться этой услугой я тоже в ближайшее время не могу! Где доступность медицины для детей? Что за безобразие, ждать год помощи специалиста!» - высказалась псковичка.

В областном комитете по здравоохранению Псковской Ленте Новостей сообщили, что ортодонтическая помощь относится к плановой, то есть медицинской помощи, оказываемой при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медпомощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Ортодонтическое лечение с использованием съемной техники осуществляется детям до 14 лет.

В ответе комитета отмечается, что неотложная помощь или помощь при остром состоянии в ортодонтической практике отсутствует, если это не касается поломки ортодонтического аппарата, поэтому пациенты записываются в лист ожидания или пользуются электронной записью.

Согласно предоставленной комитетом информации из Псковской стоматологической поликлиники, срочность обращения к ортодонту определяет врач-стоматолог общей практики, срочность врачебного/ортодонтического вмешательства — врач-стоматолог ортодонт.

В штатном расписании детского отделения Псковской стоматологической поликлиники три ставки врача-ортодонта. «В настоящее время занято три ставки, также готовится к выходу на работу четвертый врач-ортодонт, что будет способствовать повышению доступности медицинской помощи детскому населению по ортодонтическому профилю», - говорится в сообщении.

Согласно нормам трудовой деятельности врача-стоматолога-ортодонта, в день принимаются 12 пациентов, из которых 2 пациента - первичный прием; 2 пациента - консультация, остальные пациенты - повторный прием. Консультативные номера распределяются поровну на электронную предварительную запись и предварительную запись из листа ожидания.

Записаться на плановый ортодонтический прием можно следующими способами:

через лист ожидания при личном обращении в часы работы ортодонтического кабинета;

через Единый медицинский портал Псковской области по оказанию государственных услуг «к врачу», на сайте www://k-vrachu.pskov.ru, пройдя необходимую процедуру регистрации;

через оператора телефонной связи по единому бесплатному номеру телефона колл-центра 122;

через инфомат-киоск, установленный в холле учреждения.

Единый телефон колл-центра 122, портал k-vrachu.pskov.ru и терминал находятся в ведении ГБУ «Центр информационных технологий», через систему ПроМЕД.

В настоящий момент более 30% из всех номеров лечебных отделений отдано на удаленную запись (более 50% от первичных номеров). «Запись к стоматологу-ортодонту через электронные сервисы востребована, поэтому квота номеров по удаленной записи выбирается сразу в течение короткого времени после публикации. Хочется отметить, что количество номеров на предварительную, удаленную самозапись прямо пропорционально количеству врачей на приеме, на каждый рабочий день. Мониторинг количества первичных номеров проводится ежедневно ответственными сотрудниками», - пояснили в поликлинике.

По факту обращения псковички администрация медучреждения провела служебное расследование в детском отделении, изучила журналы записи пациентов к врачу.

В листе ожидания на 9 августа находится 1074 человека, заявительница записала своего семилетнего ребенка 5 августа, он в очереди 868-й. При этом, как заметили в поликлинике, псковичка не имеет документов, подтверждающих право на внеочередное обслуживание ее и ее ребенка в медицинском учреждении.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой трудно предсказать, когда подойдет очередь в листе ожидания у вновь записавшихся пациентов, поэтому на вопрос родителя о точном времени приема из листа ожидания, средний медицинский персонал в вежливой форме законному представителю ребенка конкретную информацию дать не может, а рекомендует дополнительную запись через портал госуслуг, где информация уточнена и конкретизирована», - сказали в медучреждении и добавили, что обращение псковички «является необоснованным, преследующим цель внеочередного обслуживания в медицинском учреждении».