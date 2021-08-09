Общество

КУМИ Пскова сдает в аренду помещение на улице Киселева

Комитет по управлению муниципальным имуществом Пскова проводит открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества. Как сообщается на сайте администрации Пскова, к аренде предлагается нежилое помещение для осуществления любых незапрещенных видов деятельности

Нежилое помещение 1004 с КН 60:27:0050303:129, общей площадью 53,7 кв. м, расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Псков, ул. Киселева, д. 18-а. Договор заключается на 5 лет, ежегодный платеж за объект составляет 166 тыс. 080 рублей.

Установлено требование о внесении задатка для участия в аукционе.

Дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 августа 2021 года до 10.00. Аукцион проведут 9 сентября 2021 года в 10.00.