Общество

Детский фонд просит псковичей помочь собрать нуждающихся детей в школу

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». В рамках акции сотрудники фонда призывают неравнодушных людей помочь собрать в школу нуждающихся детей: воспитанников школ-интернатов, социальных приютов, ребят из малообеспеченных семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Детского фонда.

К акции продолжают присоединяться частные лица, представители бизнеса, которые перечисляли пожертвования на счет Детского фонда. Но в этом году акция идет достаточно трудно: пожертвований не хватает, чтобы закупить необходимое количество рюкзаков и канцелярских наборов. В этом году планируется собрать и передать детям не менее 700 рюкзаков с необходимой канцелярией. На данный момент собрано всего 150 рюкзаков, еще 140 – заказано. «Но этого совершенно недостаточно!», - отметили в фонде.

Несмотря на все меры государственной поддержки семей школьников в этом году, помощь в виде нового рюкзака и набора канцелярских товаров первоклассникам из бедных семей региона точно будет кстати. Ведь собрать ребенка в школу без лишних затрат не получится. Кроме того, родители смогут сэкономить выделенные от государства средства и направить их на другие потребности детей: дополнительные занятия, новую мебель для выполнения уроков, а, возможно, и на продукты питания.

Поэтому сотрудники Фонда в очередной раз приглашают всех неравнодушных присоединяться к акции: приносить канцелярские товары в офис Детского фонда: г. Псков, ул .Яна Фабрициуса, д.2а, здание городской налоговой службы, 1 этаж, правое крыло, каб.14-15 или перечислять благотворительные пожертвования на их закупку.

«Вместе у нас получится порадовать сотни детей к новому учебному году», -добавили в отделении Детского фонда.