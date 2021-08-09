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Псковские архивисты рассказали о массовом уничтожении пациентов психиатрической лечебницы

Государственный архив Псковской области подготовил видеоматериал об одной из страшных страниц истории Великой Отечественной войны - массовом уничтожении пациентов психиатрической лечебницы в деревне Черняковицы Псковского района. Таких эпизодов о зверствах немецко-фашистских захватчиков только на территории нашего региона — сотни, сообщается в группе архива В Контакте.

Лишь некоторые из материалов включены в материалы дела о признании геноцидом преступлений против мирных граждан. Рассмотрение начато 9 августа в Псковском областном суде. Сегодня слушали показания свидетелей, переживших ужасы войны: в них рассказы о сожжении деревень, о массовых убийствах на глазах у детей, о нечеловеческих условиях содержания людей в концентрационных лагерях.

В результате работы специалистов в местах массовых расстрелов на территории Псковской области подняты останки десятков граждан. В нескольких случаях удалось установить родственников. Они помогут уточнить некоторые детали произошедших трагедий.

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Но зачастую у подобных преступлений не осталось свидетелей. И лишь немногочисленные документы могут рассказать о преступлениях нацистов.