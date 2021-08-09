Общество

Регоператор убрал мусор рядом с контейнерной площадкой в псковских Бутырках

Регоператор убрал мусор рядом с контейнерной площадкой в псковских Бутырках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Мехуборка», 5 августа в офис пришла жительница псковского микрорайона Бутырки с жалобой, что мусор вокруг контейнерной площадки не убирается. Ветки и не ТКО не входят в деятельность регоператора и вывоз подобного рода отходов лежит на УГХ.

Война за данную площадку и мусор вокруг ведется на протяжении нескольких месяцев. Письма в УГХ пишутся с конца мая, но никаких ответных действий не происходит. Это приводит к тому, что терпение лопается и ежедневное наблюдение этой свалки становится "последней каплей".

Директор регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) Александр Киселев пообещал, что данную площадку сразу же уберут, независимо ни от чего и ни от кого.

На утро следующего дня автомобиль регоператора прибыл на место и вывез мусор вокруг контейнерной площадки, ликвидировал мусорную свалку, которая начала тут образовываться, сотрудники убрали ветки, которые жители принесли накануне.

Это не первый случай, когда бездействие вышестоящих органов приводит к тому, что страдают местные жители. «Экопром работает на то, чтобы город стал чище» - прокомментировал данную ситуацию Александр Киселев.

Фото: сообщество "Бутырки. Соседи."