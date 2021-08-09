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Общество

МЧС предупредило псковичей о тумане с видимостью до 500 метров

10.08.2021 07:10|ПсковКомментариев: 0

 Утром 10 августа по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Рекомендации для населения при тумане:

- при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством;

- важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости;

- следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов надо набрать номер 112 или 101.

Теги: #Псковская область #природное явление #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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