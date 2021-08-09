Общество

Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника

Как правильно разговаривать с телефонными мошенниками, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, самое главное – быстро понять, что вам звонят мошенники. Разговор с незнакомцем можно сразу начать с того, что человек «портит свою карму», и что рано или поздно будет возбуждено уголовное дело, и его будут привлекать как соучастника в мошенничестве, посоветовал эксперт.

«Конечно, такие разговоры, как правило, мало влияют на злоумышленников, но не мытьем, так катаньем мошенник будет делать для себя определенные выводы, размышлять, так что говорить об этом стоит», — цитирует юриста агентство «Прайм».

Человек может сказать, что у него нет карты в банке, от имени которого вам якобы звонят, что номер телефона ему неизвестен, а также сообщить, что с помощью специального приложения узнал, что это мошенники или навязчивая реклама.

«То есть, самое главное — вовремя обличить мошенника и провести с ним разъяснительную, психологически воспитательную беседу», — заключил Петропольский.