Общество

Противопожарный лесной центр Псковской области получил новые автоцистерны

Восемь пожарных автоцистерн поступило в Противопожарный лесной центр Псковской области в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Уверен, новая техника позволит специалистам центра еще быстрее добираться до очагов возгорания и оперативно их ликвидировать», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

По словам Михаила Ведерникова, сейчас у региона один из лучших показателей на Северо-Западе по средней площади пожара (0,75 га). Кроме того, все пожары тушат в день обнаружения – с начала года это правило ни разу не нарушали. «Искренне благодарю сотрудников центра за оперативность и профессионализм!» - добавил глава региона.