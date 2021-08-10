Общество

Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

Девять единиц гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области со 2 по 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

За этот период сотрудники ведомства провели 97 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, было выявлено 19 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.