Общество

Псковичи смогут бесплатно поужинать в ресторане «Розарио»

Псковичи получили возможность бесплатно поужинать в ресторане «Розарио» благодаря розыгрышу призов в День города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщило руководство ресторана.

Всего в конкурсе оказалось три победителя. Один из них сможет поужинать на 10 000 рублей в ресторане «Розарио». Другой стал обладателем подарочной карты на покупку техники номиналом 40 000 рублей, а главным призом стал сертификат на 100 000 рублей в магазин электроники.

«Веселый праздник и интригующее объявление результатов конкурса обеспечил ведущий Андрей Христофоров, а прекрасная Лиза Матрешка украсила мероприятие своим вокалом. Мы благодарим всех, кто разделил с нами этот вечер и поздравляем победителей!» - отметили организаторы конкурса.