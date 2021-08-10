Общество

Жить экологично: сортировка мусора

Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» в совместном проекте «Жить экологично!» продолжают рассказывать, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир. При этом такие лайфхаки могут сделать жизнь еще и гораздо комфортнее и выгоднее.

Многие жители Пскова могли заметить, что на контейнерных площадках стали появляться специальные желтые баки с наклейкой «Вторсырьё»: они предназначены для сортировки мусора, который можно отправить на переработку: бумаги, металла, пластика и стекла.

Чтобы правильно сортировать мусор, нужно завести дома отдельную емкость для накопления перерабатываемых отходов. Кроме того, желательно следовать некоторым правилам и лайфхакам, рассказывает экоактивист, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. Например, пластиковые емкости из-под еды лучше ополаскивать, чтобы очистить их от остатков пищевых отходов — это избавит вас от неприятного запаха дома. Кроме того, многие отходы для переработки можно эффективно спрессовать. Например, это легко делать с пластиковыми бутылками, у которых есть крышка: нужно немного открутить крышку, сжать емкость, после чего снова плотно закрутить крышку.

Эти простые советы помогут жить экологично, беречь природу и, в конечном счете, сделать нашу Землю чище.