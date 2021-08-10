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Кофемолка Fiorenzato F64 E: ее основные преимущества и характеристики

Любителей кофе сегодня просто не посчитать. Бары, рестораны и кафе, другие общественные заведения взяли это на заметку. Поэтому не странно, что теперь в каждом есть дорогостоящие кофемашины, благодаря которым получаются замечательные напитки.

Кофемолка Fiorenzato F64 E - отличное коммерческое решение, которое отобьет затраты на покупку за считанные недели или месяцы (зависит от посещаемости заведения). Приобрести ее можно на специализированном сайте, где есть возможность посмотреть на внешний вид техники, познакомиться с характеристиками и заказать оборудование в онлайн-режиме.

Почему стоит выбрать профессиональную кофемолку?

Кофемолка Fiorenzato F64 E примечательна многими особенностями, в том числе она подходит и для дома тоже.



Кофемолки профессиональные Fiorenzato в целом отличаются качественной конструктивной сборкой, поэтому прослужат длительный период времени. Два двойных эспрессо сделать теперь совершенно несложно – кофе-аппарат справляется с этой задачей за считанные секунды. В нем присутствует кнопка «single dose», которая позволяет сделать напитки быстро и без осада. Также устройство обладает многими дополнительными функциями, что, несомненно, большой плюс для бизнеса.

Кофемолка Fiorenzato F64 E - какими преимуществами обладает и к чему присмотреться при выборе?

Под значком F64 скрывают целую линейку кофемашин, имеющих совершенно разную модификацию. Правда каждая кофемолка имеет одну базу, которая состоит из массивного металлического корпуса. К последнему прикреплено навесное оборудование весом в 14 кг. Кофемолка имеет и другие особенности, и характеристики:

Модель Fiorenzato F64 E оснащена специальным двигателем на 350 Вт. Это означает, что вал достаточно мощный, так как жернова имеют сталь в размере 64 миллиметров. Сами жернова тоже металлические.

В аппарате реализовали микрометрическую бесступенчатую регулировку помола. Она осуществляется с помощью встроенного диска, который вращается. За диском установлена упоро-ручка.

Машина оснащена специальным бункером для зерен. Помещается в бункере до 1,5 килограмма. На минуточку, это целых 80 порций кофе-напитка. Правда, есть возможность при необходимости загружать меньшее количество, к примеру, 500 граммов при включении опции.

На что стоит обратить особое внимание при выборе электронной кофемолки?

Fiorenzato F64 E – это отличная кофемашина со стандартной базовой модификацией. Она достойна внимания, ведь напитки получаются просто отменными. Среди особенностей, которые точно стоит подчеркнуть дополнительно, стоит отметить такие: