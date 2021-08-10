Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко расскажет, как реализуются задачи в рамках плана мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение» на территории Псковской области в этом году, какие объекты подлежат ремонту, модернизации, строительству (ФАПы) и оснащению.

Ведущая Любовь Кузнецова также обсудит с председателем комитета привлечение кадров в медицину, модернизацию первичного звена здравоохранения, обновление парка автомобилей скорой медпомощи и многое другое.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.