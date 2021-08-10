Общество

Новый компьютерный томограф установят в псковском онкодиспансере

Новый компьютерный томограф установят в онкологическом диспансере в Пскове. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 августа.

«Подписали контракт. Сейчас идет подготовка помещения для установки компьютерного томографа», - рассказала Марина Гаращенко. Компьютерный томограф позволит проводить 64 среза.

Также в онкодиспансер установили рентген-аппарат на три рабочих места стоимостью более 20 млн рублей.

На борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году направили порядка 107,5 млн рублей, уточнила Марина Гаращенко.

Кроме того, в Псковской областной клинической больнице установили 128-срезовый компьютерный томограф.

Всего по нацпроекту региону в этом году выделяется порядка 450,5 млн рулей. «Причем на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрено порядка 160,5 млн рублей», - отметила Марина Гаращенко. Также 83,5 млн рублей направлено на обеспечение лекарствами сердечников.