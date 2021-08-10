Марина Гаращенко: Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей

Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 августа.
В этом году в Псковской области трудоустроили 49 врачей и 95 средних медицинских работников, из которых 40 - это фельдшеры. «Они готовы здесь работать», - заметила гость студии.
По ее словам, к кадровому вопросу повышенное внимание. «Мы не просто к этому щепетильно и тщательно относимся. Я лично контролирую каждого врача, который переходит в нашей внутренней системе здравоохранения из одной медицинской организации в другую. Важно, чтобы медицинские работники оставались у нас», - подчеркнула председатель комитета.
На сегодняшний день порядка 40 млн рублей из регионального бюджета направлено на развитие и обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, отметила она.
Кроме того, в этом году приобрели уже 14 квартир для медиков, сообщила Марина Гаращенко. Работа по обеспечению медиков жильем продолжается и на районном уровне. Она добавила, что медицинские работники «потихоньку начинают приезжать в районы».