Общество

Марина Гаращенко: Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей

Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 августа.

«Я всегда говорю так: "За флагманом идут люди". Понимаете, это зависит от руководителя. Я всегда говорю главным врачам: "Не комитет, не регион, не губернатор должен к вам привести кадры". Каждый главный врач должен себе поставить это целью №1. И у тех главных врачей, которые ставят кадровую политику целью №1, все получается. И когда идет наполнение кадрами медицинской организации, повышается ее доход и уровень заработной платы. Этот пример показал онкодиспансер. Там кадров практически 100% и заработная плата ничуть не ниже, чем в инфекционной больнице», - сказала Марина Гаращенко.

В этом году в Псковской области трудоустроили 49 врачей и 95 средних медицинских работников, из которых 40 - это фельдшеры. «Они готовы здесь работать», - заметила гость студии.

По ее словам, к кадровому вопросу повышенное внимание. «Мы не просто к этому щепетильно и тщательно относимся. Я лично контролирую каждого врача, который переходит в нашей внутренней системе здравоохранения из одной медицинской организации в другую. Важно, чтобы медицинские работники оставались у нас», - подчеркнула председатель комитета.

На сегодняшний день порядка 40 млн рублей из регионального бюджета направлено на развитие и обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, отметила она.

Кроме того, в этом году приобрели уже 14 квартир для медиков, сообщила Марина Гаращенко. Работа по обеспечению медиков жильем продолжается и на районном уровне. Она добавила, что медицинские работники «потихоньку начинают приезжать в районы».