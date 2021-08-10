Общество

Названа средняя зарплата врача в Псковской области

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 августа назвала среднюю зарплату врача в Псковской области.

«У врача средняя заработная плата - 70 тысяч рублей в нашем регионе, - уточнила Марина Гаращенко, озвучивая сведения за 2020 год. - Такой заработной платы не было никогда. Да, понятно, что в определенной части это дотации для борьбы с коронавирусной инфекцией. Но не все врачи, медицинские работники работают конкретно с коронавирусной инфекцией».

По ее словам, зарплата отдельно градируется по Пскову, Псковской области и районному уровню. «Псков - это 75 тысяч рублей. На районном уровне заработная плата доходит до 68 тысяч рублей», - добавила Марина Гаращенко.