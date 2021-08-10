Общество

Российские вузы могут наказать за излишние требования к студентам на фоне пандемии

К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева.

Кроме того, Министерство науки и высшего образования РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса. «Мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», - сказал он. Дмитрий Афанасьев добавил, что в Минобрнауки действует «горячая линия».

Отсутствие у студента прививки от ковида не может быть причиной не пускать его в общежитие или кампус, добавил представитель ведомства.

Замминистра отметил, что вузы могут собирать информацию о вакцинации студентов. «Информация о наличии вакцины необходима вузам, полезна вузам для изменения акцентов в информационной работе, для создания условий вакцинирования», - пояснил замминистра.

Кроме того, к вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

«Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть "горячая линия", мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения», - заявил Афанасьев.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.