Общество

В родильном отделении островской больницы открыли кабинет ЗАГСа

Открытие кабинета органа ЗАГС для регистрации рождения ребенка и установления отцовства состоялось сегодня, 10 августа, в родильном отделении Островской межрайонной больницы. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

На мероприятие прибыли представители комитетов юстиции и здравоохранения Псковской области.

«Кабинет для регистрации рождения детей открывается согласно поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это уже третье такое отделение в Псковской области. Первое было открыто в перинатальном центре города Пскова, второе — в Великих Луках, а вот теперь и в Острове. Открытие отделения решает сразу две задачи. Во-первых, это позволит приблизить услуги непосредственно к населению, а, во-вторых, разгрузить очередь для регистрации рожденных детей в органах ЗАГС», — рассказал председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов.

Первой материю, которая в новом отделении получила документы, свидетельствующие о рождении ребенка, стала Ирина Полякова. Она подписала заявление о выдаче свидетельства о рождении дочери, оставила запись в актах записи регистрации о выдаче документа о рождении ребенка, получила на руки свидетельство и временный медицинский полис.

Начальник Островского отделения ЗАГС Нина Николаева объяснила женщине, что следует делать далее: прописать дочь по месту жительства, получить СНИЛС, документ из налогового органа. «Пусть ваша девочка растет красивой, здоровой и радует своих маму и папу. Вы у нас сегодня первый человек, с которого открывается наше удаленное рабочее место. Поздравляем!» - сказала Нина Николаева.

Ирине Поляковой 27 лет. Новорожденная дочь — пятый ребенок в семье, до этого у Ирины Поляковой с мужем рождались только мальчики.

«По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы открыли сегодня третье единое окно на базе родильного дома в городе Острове по выдаче свидетельств о рождении и выдаче временных страховых полисов. Это решает проблемы доступности получения документов и экономии времени. Пока мамочка находится в родильном доме, она может спокойно отдать документы на оформление своего ребенка и затем, опять же, в стенах роддома делать прикрепление к лечебному учреждению и дальше оформлять пособия, которые ей полагаются от государства. Это особенно важно, потому что здесь, в межрайонной больнице, рожают мамочки и из других близлежащих районов — Пыталовского, Красногородского, Новоржевского, Пушкиногорского», — сказала заместитель председателя комитета по здравоохранения Псковской области Анна Митюшкина.