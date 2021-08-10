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Общество

Стадион у строящейся школы в Пскове смогут использовать жители всего микрорайона

10.08.2021 17:01|ПсковКомментариев: 0

Стадион у строящейся школы на улице Юбилейной в Пскове смогут использовать жители всего микрорайона. Об этом рассказала депутат городской Думы Ольга Федорова 10 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, на переполненном новыми домами и микрорайонами Завеличье нужны «не две и не три» школы. «Сначала мы с удовольствием получали жилье, покупали авто и ставили во дворе, а потом встали перед проблемой», - заметила Ольга Федорова и пояснила, что имеет в виду переполненный школы Завеличья.

В лицее экономики и основ предпринимательства №10 учится 1600 школьников, в лицее «Развитие» - 1400, в школе №23 - 1200-1300. Для учебы в одну смену достаточно 600 учеников.

«Было сделано все, чтобы там школы не строить, - сказала Ольга Федорова по поводу строительства школы на территории бывшего стадиона. - Было общественное осуждение. Все возмущались, и даже я думала, зачем нужна эта школа. Мы строим ее здесь не потому, что выбрали именно эту площадку, а потому что построить на Завеличье просто негде. Можно у Псковской области прихватить территории, и ехать 30 минут в район, но это - не решение проблемы. Нужно, чтобы дети жили рядом со школкой. Еще и пандемия внесла коррективы - единственное место, где могла быть построена школа ушло под инфекционную больницу. Не от хорошей жизни мы идем на это решение. Никто этому сильно не рад, но нужно использовать то, что есть».

По ее словам, днем стадион пустовал, утром и вечером люди использовали его как площадку для спорта и отдыха. «Люди переживают что будут этого лишены. У нас порядок таков, что все школьные стадионы используются для нужд жителей микрорайона. Спортивная площадка будет предложена и жителям микрорайона. Чуть-чуть подождем, в конце 2022 года должна быть школа. Размер меньше, условия, я надеюсь, будут лучше», - заключила Ольга Федорова.

Теги: #псковская городская дума #депутат #школы #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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