Общество

Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Псковской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». Председатель регионального профильного комитета Марина Гаращенко рассказала Псковской Ленте Новостей о проводимой в рамках нацпроекта работе, направленной на борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и привлечение медицинских кадров.

- Как реализуются задачи в рамках плана мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение» на территории нашего региона в этом году?

- В национальном проекте регион по-прежнему участвует в полном объеме. Псковской области на этот год выделяется порядка 450,5 млн рублей для его реализации. Причем на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - порядка 160,5 млн рублей. Идут мероприятия по закупке тяжелой техники. Так, купили и установили 128-срезовый компьютерный томограф в Псковской областной больнице. Этот томограф требуется пациентам с кардиологической патологией, чтобы диагностика была более современной и быстрой.

Это и лекарственное обеспечение пациентов с сосудистыми катастрофами: инфарктами, инсультами, сосудистыми патологиями. По этому направлению выделяется 83,5 млн рублей. Это огромная сумма. По перечню идет очень большое количество лекарственных препаратов. Обеспечение лекарствами таких пациентов происходит на амбулаторном этапе и после стационарного лечения. Это то самое долечивание, о котором в регионе говорили многие годы.

- Сумма большая, поэтому пациентов много или потому что лекарственные средства недешевые и качественные?

- Лекарственные средства по перечню различные. Но количество нуждающихся тоже определенное. Каждому региону по заболеваемости рассчитывается та сумма федеральных средств, которые выделяются по этому направлению.

Еще одно направление - это борьба с онкологическими заболеваниями. Порядка 107,5 млн рублей рассчитано на эту подпрограмму. В ее рамках в онкодиспансере установят 64-срезовый компьютерный томограф. Подписали контракт, сейчас проходит подготовка помещения для установки КТ. Кроме того, туда же поставлен высококлассный рентген-аппарат на три рабочих места стоимостью более 20 млн рублей.

Следующее направление нацпроекта - развитие первичной медико-санитарной помощи. Прошу не путать с программой модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этого направления в регионе идет развитие санитарной авиации. Это 75 млн рублей на полеты. У нас есть вертолет, который благополучно летает.

- Этой суммы хватает?

- Хватает. Причем мы хорошо рассчитали - этой суммы более чем достаточно и по количеству вылетов, и по контракту. Идет почасовая оплата контрактов. Причем пациентов можем транспортировать даже на плановое лечение в другие города, в том числе в Санкт-Петербург или в Москву.

- Это практикуется?

- Конечно. Мы делаем и плановые вылеты, и экстренные.

Одно из самых сложных направлений - это развитие единого цифрового контура в системе здравоохранения. Это давнее направление, в котором еще до национального проекта работали при федеральной поддержке. На развитие «Медицинской информационной системы» предполагается направить в этом году 77,5 млн рублей.

- Что позволяет делать эта система?

- В этой системе идет электронная запись, формирование электронной карты, формирование электронного личного кабинета пациента: это и электронные рецепты, больничные, направление на медико-социальную экспертизу и так далее. Это все в единой системе.

Региональная программа в рамках национального проекта - это развитие и обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. Мы не просто к этому щепетильно и тщательно относимся, я лично контролирую каждого врача, который переходит в нашей внутренней системе здравоохранения из одной медицинской организации в другую. Важно, чтобы медицинские работники оставались у нас.

В этом году в Псковской области трудоустроили 49 врачей и 95 средних медицинских работников, из которых 40 - это фельдшеры. Они готовы здесь работать.

На сегодняшний день порядка 40 млн рублей из регионального бюджета потрачено на это направление. В основном это социальная поддержка наших работников: доплаты, жилье. В этом году приобрели уже 14 квартир для медиков. Работа по обеспечению медиков жильем продолжается. Сейчас покупаем квартиры не только в больших городах — в Пскове и Великих Луках, переходим на районный уровень. Слава богу, медицинские работники потихоньку начинают приезжать в районы.

Остается под нашим контролем и развитие детского здравоохранения в рамках национального проекта, и экспорт медицинских услуг. Что касается последнего, то Псковская область ничуть не отстает от тех показателей, которые были поставлены нацпроектом.

В целом, кассовое исполнение национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году составило 100%, несмотря на коронавирус.

Беседовала Любовь Кузнецова