Общество

Александр Голомолзин назвал эко-пространства необходимой тенденцией для современного города

Введение эко-пространств — это очень ценная вещь для города и для страны в целом, считает руководитель брендингового агентства «Вижн Дивижн» Александр Голомолзин. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, оценивая инициативу группы компаний «Титан» создать эко-пространства в Пскове.

«Это хорошее дело, которое может дать городу современные пространства, где людям будет удобно, а главное, они смогут больше узнавать об экологии», - отметил Александр Голомолзин.

По его словам, эко-пространства будут способствовать сохранению природы в городе. Кроме того, подчеркнул он, те эко-пространства, которые собираются создавать в Пскове, носят еще и просветительскую функцию, и это дополнительная польза — люди узнают о природном многообразии города и региона, что поможет сохранить и приумножить то, что уже имеется.

Он также добавил, что в настоящее время эко-пространства создают во всех современных городах: «Все современные города сейчас пытаются создавать нечто подобное — место, где людям будет хорошо и удобно, и это не будет наносить урон окружающей среде. Это нормальная и даже необходимая тенденция для современного города».

Напомним, в Пскове эко-пространства предлагают организовать у кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке.