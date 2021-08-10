Общество

В школах Псковского района установили видеонаблюдение

В школах Псковского района установили видеонаблюдение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В Псковском районе началась комплексная приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Одним из основных критериев оценки готовности является антитеррористическая безопасность общеобразовательных и дошкольных учреждений. Предварительно все школы проинспектировали сотрудники отдела ГОиЧС администрации района.

Эту тему вынесли одним из вопросов на заседании антитеррористической комиссии. Начальник управления образования Татьяна Федорова проинформировала членов АТК о том, что на реализацию мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений Псковского района в этом году выделили 1 млн 998 тысяч рублей. Во всех школах и их филиалах сейчас установили видеонаблюдение, тревожные кнопки, эвакуационные пути находятся в исправном состоянии, ведутся журналы обходов зданий и учета посетителей, оборудованы стенды и осуществляется контроль компьютерных сетей на наличие незаконного контента.

Руководители Писковской, Родинской и Моглинской школ, приглашенные на совещание, также доложили о проведении запланированных мероприятий по антитеррористической безопасности в объеме выделенных в этом году на эти цели средств и готовности к новому учебному году.