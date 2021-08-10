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Общество

Несовершеннолетним россиянам перестанут ставить штамп о прописке в паспорт

10.08.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

В МВД России намерены отказаться от обязательного проставления штампов о регистрации по месту жительства в паспорта. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова уточнила, что нововведение начнется действовать в 2022 году и коснется сначала несовершеннолетних. Об этом сообщают «Известия».

Информация о регистрации несовершеннолетних будет указываться в электронном виде.

«Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, регистрацию по месту жительства, на первом этапе для несовершеннолетних, мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», — рассказала Казакова.

22 июля на интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в соответствии с которым отметки о регистрации брака и детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию.

По желанию гражданина РФ также будут внесены данные об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), группе крови и резус-факторе.

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Обязательными в российском паспорте пока останутся отметки о регистрации совершеннолетнего гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Как отметила адвокат Виктория Рыбалко, добросовестным гражданам отмена обязательного проставления в паспорте штампов о браке и наличии несовершеннолетних детей ничем не грозит. Однако она напомнила, что в вопросе оформления сделок у нотариуса, а также оформления наследства в настоящее время в распоряжении нотариусов нет каких-то специальных баз для проверки сведений о семейном положении, сказала адвокат.

Теги: #МВД #паспорт #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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