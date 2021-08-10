Общество

На 101-м году жизни скончалась одна из старейших коммунисток Псковской области

Во вторник, 10 августа, на 101-ом году жизни ушла из жизни Александра Курчанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете КПРФ. Как отметили в пресс-службе обкома, Александра Александровна была членом коммунистической партии СССР с 1944 года.

Александра Курчанова родилась 7 мая 1921 года. Трудовую деятельность начинала с 1939 году в Таджикистане, работая учителем начальных классов. В 1945 году переехала в Псковскую область, где работала секретарем партийной организации по идеологии в Локнянском районе. С 1958 года в Великих Луках работала на различных партийных постах.

«Александра Александровна прошла большой жизненный путь, передавая свой бесценный опыт будущему поколению. С глубоким волнением мы восприняли весть о кончине нашего товарища по партии. Псковский областной комитет КПРФ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким», - отметили в обкоме партии.