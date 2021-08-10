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Общество

«Роскосмос» назвал время старта корабля с Юлией Пересильд на МКС

11.08.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

В «Роскосмосе» назвали время, когда участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок художественного фильма «Вызов» (рабочее название).

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55, пишет РИА Новости.

Планируется, что 17 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Теги: #кино #космос
Источник: Псковская Лента Новостей
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