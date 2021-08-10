Общество

Псковская молодежь стала чаще искать работу в госсекторе

Наибольшая часть резюме молодых соискателей в области госсектора с начала года сосредоточена в Санкт-Петербурге, на втором месте – Ленобласть, на третьем – Калининградская область. При этом наибольший прирост по числу резюме в госсекторе по сравнению с прошлым годом на данный момент наблюдается в Новгородской и Псковской областях, а также в Карелии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований hh.ru, которая провела опрос молодых соискателей и выяснила их отношение к работе в государственных органах власти.

За последние 2 года доля молодых соискателей, работающих или желающих работать в государственных органах, практически не увеличилась: с 19% в 2019 году она выросла на 2 процентных пункта и составила 21%. Сократилась доля работающих и желающих работать в коммерческих компаниях с 41% до 37%, а вот доля предпочитающих фриланс продолжила стабильный рост и составила уже 20% (в 2016 таких соискателей было 8%, в 2019–17%).

Распределение по уровням государственного управления почти не меняется с 2016 года: в органах федерального уровня хотели бы трудиться 47% молодых соискателей, предпочитающих госслужбу. На региональном уровне хотели бы трудиться 35%, на муниципальном — 18%.

Молодые соискатели гораздо реже, по сравнению с 2019 и 2016 годами, стали отмечали стабильность и постоянство (49%), премии, льготы и соцпакет (52%), а также полной соблюдение ТК РФ (31%) в качестве преимуществ работы в государственных органах. Зато о доступе к властным ресурсам (20%) и возможности работать с влиятельными людьми (39%) говорят все больше респондентов. Среди недостатков соискателями чаще, чем в прошлые годы, отмечается коррупция (66%), высокий уровень стресса (46%) и излишняя бюрократия (57%).