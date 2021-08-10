Общество

Достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно – эксперт

Распространение дельта-штамма делает невозможным формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард.

«Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение (коронавируса)», - цитирует его ТАСС.

В интервью газете The Guardian Эндрю Поллард заявил, что в настоящее время нет свидетельств о необходимости введения третьей дозы вакцины, так как иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса, несмотря на снижение уровня антител.