Общество

Проблемы заготовки древесины в порховском лесничестве обсудил с арендаторами Александр Котов

С арендаторами Порховского лесничества встретился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, основной темой разговора стало использование проекта лесоустройства – срок старых материалов истек, новые документы пока не утверждены. В отсутствие основополагающего нормативного акта лесозаготовители не могут подбирать в рубку участки лесного фонда на арендованных территориях. С просьбой о помощи и содействии лесничество и ассоциация лесопромышленников несколько месяцев назад обратились к спикеру.

Александр Котов рассказал арендаторам, что после поступившего обращения провел несколько встреч с председателем комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым и поблагодарил руководителя органа исполнительной власти за ответственный подход к разработке нового документа.

«В итоге общими усилиями эту проблему удалось решить. Сейчас материалы лесоустройства находятся на согласовании в департаменте Рослесхоза. По нашим подсчетам, они уже на выходе, - сообщил арендаторам Александр Котов. - Я понимаю, что такое лесоустройство, что означают для вас документы, которые помогают правильно организовать работу в лесах. Мы же со своей стороны заинтересованы в развитии экономики области, а лесные ресурсы – это один из инструментов, плюс рабочие места».

Спикер подчеркнул, что лес требует ответственного отношения, которое предполагает и своевременный спил деревьев достигших определенного возраста. «Лес не вечный. И если кто-то в этом сомневается, может посмотреть на ветровалы в лесу – как перестойный лес не выдерживает непогоду. Все нужно делать вовремя, это относится и к лесозаготовке», - добавил Александр Котов.

Пользуясь случаем, председатель Собрания депутатов обратился к арендаторам с просьбой ответственно и по-хозяйски относиться к заготовке леса рядом с населенными пунктами. «Разбитые дороги по мере возможностей надо поправлять. А если вдоль дороги есть погрузочные площадки, приводить в порядок после вывоза леса. Если местные жители будут видеть, что вы относитесь по-хозяйски, отношение будет соответствующее», - добавил Александр Котов. Спикер отметил, что региональная власть заинтересована в том, чтобы годовой объем лесного ресурса был использован в полной мере. «Мы далеко не дотягиваем до освоения расчетной лесосеки по региону – это общая проблема. Подсказывайте, что можно поменять – что в силах областной власти. Но при этом подчеркну: четко соблюдайте законодательство», - обратился к арендаторам депутат.

Руководитель порховского лесничества Владимир Сорокин, задавая вопрос Александру Котову, провел аналогию между возрастом лесников и деревьев. «В лесу у нас есть деревья разные – молодняки, средневозрастные, а если взять структуру наших работников, то остались категории спелых и перестойных. Перестойные деревья в лесу валятся, у нас перестойных сотрудников пять человек. Спелых – процентов 30 или 40», - обозначил проблему порхович. Схожая ситуация, по словам руководителя лесничества, и в соседних районах – уровень заработной платы такой, что молодежь не завлечь, «хоть танцуй, хоть на животе крутись».

Александр Котов согласился, что проблема существует давно и схожа с ситуацией в некоторых других отраслях, например, в образовании и здравоохранении: опытные специалисты уходят, а мотивировать молодежь сложно. В случае с лесниками расходы ложатся на областной бюджет. «В указе президента такой категории нет, это наши обязательства. Затраты необходимы немаленькие, в одночасье проблему не решить. Но двигаться в этом направлении необходимо. Не замечать проблему нельзя – еще немного и будет провал», - отметил председатель Собрания. Спикер напомнил, что как раз сейчас идет работа над версткой бюджета на 2022 год и выразил готовность поддержать заявку комитета по природным ресурсам в рамках согласительной комиссии.

Депутат областного Собрания Геннадий Григорьев от имени порховских арендаторов и Ассоциации леспромышленников поблагодарил Александра Котова за то, что волнующий всех вопрос проекта лесоустройства при участии спикера удалось сдвинуть с мертвой точки. «Для нас это историческое решение. Все пороги обошел, не получалось – Александр Алексеевич подключился и смог пробить ситуацию. Новые материалы позволят нам работать, поднимать экономику области и района. А за счет увеличения расчетов, пополнения бюджета мы вместе сможем повлиять на повышение зарплат работников лесхоза», - объединил две важные темы руководитель ассоциации.

Также Геннадий Григорьев отметил важность участия в судьбе лесников региона депутата Госдумы Александра Козловского, поднявшего на федеральном уровне вопрос необходимости изменений лесоустроительной инструкции. «Он обратился и в Рослесхоз, и в Думе инициировал обсуждение. Все ответы у нас есть, предложения по изменению лесоустроительной инструкции подготовлены», - подтвердил слова коллеги Владимир Сорокин.

«Лесная отрасль играет не последнюю роль в экономике и Псковской области, и ряда других субъектов. Свои возможности регионы должны использовать по максимуму. Но чтобы работа была эффективной, проблемы нужно решать сообща – и органам власти, и тем, кто занят в отрасли», - резюмировал Александр Котов.