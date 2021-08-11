Общество

Великолучанка просит обратить внимание на гнилой мост через Лазавицу

Жительница Великих Лук просит обратить внимание на гнилой мост через реку Лазавица. Обращение опубликовано на сайте губернатора 11 августа.

«Уже 2 года пытаюсь обратить внимание на состояние мостов в частном секторе через речку Лазавица! Мосты сгнили, доски просто лежат на гнилых брусьях, где-то вообще отсутствуют. Вокруг мостов все заросло травой и деревьями, из-за этого их облюбовали местные пьянчужки. Речка также находится в отвратительном состоянии, не чистили ее уже лет 10 точно», - говорится в обращении.

«В апреле этого года я уже писала запрос по этому поводу, мне ответили, что к 20 мая 2021 года все будет убрано и починено, подход к мосту будет забетонирован. Увы, чуда не произошло! Прошу призвать ответственных к работе по благоустройству этих двух мостов!» - просит автор обращения.