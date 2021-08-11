Общество

Почти 155 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Первую прививку от коронавируса в Псковской области сделали 154 932 человека, в том числе за прошедшие сутки — 1152, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в регион прибыла очередная партия вакцины – 1500 доз «Спутника Лайт» и 10 800 доз «Спутника V». «Новые партии вакцины уже развозятся по медучреждениям. Прививка должна быть доступна в каждом муниципальном образовании», - написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор.

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Полностью курс вакцинации в регионе прошли 111 651 человек, в том числе за сутки - 2476 человек.

Всего использовано 87,5% поступившей вакцины.