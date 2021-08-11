Общество

Псковским семьям перечислили основные причины отказа в назначении новых выплат

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области разъяснили, какие ошибки допускают жители региона при подаче заявления на новые выплаты семьям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

С 1 июля Пенсионный фонд РФ осуществляет прием заявлений на ежемесячные выплаты одиноким родителям детей от 8 до 16 лет включительно и беременным женщинам, которые находятся в трудной финансовой ситуации*. Обязательное условие получения выплат – доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума на душу населения (в Псковской области это 11 807 рублей).

Для получения пособия будущим мамам необходимо также встать на учет в медицинскую организацию в первые 12 недель беременности, а для единственного родителя, помимо фактического отсутствия второго родителя, условием для получения господдержки является факт развода и наличия судебного решения о назначении алиментов.

За июль в псковское отделение ПФР поступило более 1,3 тысячи заявлений от беременных женщин и свыше 7,6 тысячи заявлений от одиноких родителей.

Органы Пенсионного фонда с помощью соответствующих ведомств проверяют размер среднедушевого дохода семей заявителей, их имущество (выплата не назначается, если у семьи две и более квартиры, машины и т. д.), факт развода и судебного решения об алиментах и т. д. Затем выносится положительное решение или отказ в назначении выплат.

Основная причина отказа – превышение размера среднедушевого дохода. Среди остальных причин:

наличие в собственности двух и более квартир, машин и т. д.;

предоставление в заявлении недостоверной либо неполной информации (например, неверно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка; указан неправильный СНИЛС ребенка; предоставлены ошибочные данные в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты); отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака);

отсутствие официального дохода за требуемый период (пособия положены лишь трудоустроенным гражданам, либо имеющим уважительные причины отсутствия работы – декрет, уход за престарелым и т. д.).

Что касается выплат беременным, одной из причин отказа также является неподтверждение медицинским учреждением факта постановки на учет в ранние сроки беременности.

«Если вы получили уведомление об отказе в выплате, рекомендуем, в первую очередь, еще раз проверить правильность заполнения каждой строчки заявления, - пояснила управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова. – Родители могут допускать ошибки в написании ФИО детей. К примеру, если в свидетельстве о рождении вписано имя "Дария", а в заявлении написано "Дарья", то система ЗАГС, по которой идет автоматическая сверка данных, не найдет этого ребенка. Или мама указывает неполный состав семьи, вписывая одного ребенка, а на самом деле их двое».

В ПФР также обратили внимание жителей региона на то, что в состав семьи дети входят до возраста 23 лет или до брака ранее этого возраста.

Все остальные сведения также в автоматическом режиме сверяются с информационными системами различных ведомств – Росреестра, службы судебных приставов, медицинских учреждений и т. д., и возможны расхождения и несоответствия с фактической информацией. К примеру, второй автомобиль давно продан, судебное решение о выплате алиментов получено в другом регионе и тому подобное. В этом случае нужно исправить информацию в соответствующем ведомстве и подать заявление второй раз.

* Постановление правительства Российской Федерации от 28.06.2021 №1037 «Об утверждении правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении».