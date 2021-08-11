Общество

Около 200 антикоронавирусных рейдов в неделю проводят в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем комитета по региональному контролю и надзору Татьяной Смирновой. Основными темами стали осуществление контроля над соблюдением противовирусных мер, а также исполнение данных ранее поручений в данной сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Татьяна Смирнова проинформировала, что в контрольной работе задействованы 13 органов исполнительной власти, 6 подразделений аппарата администрации региона. В течение двух летних месяцев установилась устойчивая динамика по увеличению количества рейдов до порядка 200 в неделю. Около трети из них проводят с участием полиции.

В неделю выявляют порядка 70 нарушений противовирусных ограничений, составляют около 30 протоколов об административном правонарушении. В среднем еженедельно штрафы выписывают 4-м юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. По словам руководителя профильного комитета, здесь также наблюдается устойчивая положительная динамика, так как в мае к административной ответственности не привлекли ни одного юрлица.

Положительно Татьяна Смирнова оценила работу по контролю за соблюдением противовирусных ограничений региональных комитетов по туризму и по культуре. По ее словам, хороший уровень поддерживает комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Около 35 проверок в неделю проводит комитет по транспорту и дорожному хозяйству, однако им не удалось исполнить поручение губернатора о кратном увеличении количества контрольных мероприятий.

Михаил Ведерников напомнил, что в регионе в настоящий момент проживает в три раза больше людей, чем составляет номинальная численность населения региона. Это повышает риск заражения COVID-19, в том числе новыми более агрессивными штаммами. Губернатор поручил взять на особый контроль соблюдение противовирусных ограничений в торговых центрах и на транспорте.

В завершение глава региона подчеркнул, что организация эффективных контрольных мероприятий должна способствовать дальнейшему снижению заболеваемости в Псковской области. Положительная динамика позволит в ближайшее время подготовиться к снятию части ограничительных мер.