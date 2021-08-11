Общество

Печорский район празднует 77-ю годовщину освобождения от фашистов

Печорский район празднует 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К жителям муниципалитета в этот день обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что при освобождении Печорского района погибли более 2,6 тысячи воинов-защитников и заверил, что «не иссякнет память о тех, кто насмерть стоял за каждый дом, улицу и поселок, кто проявил стойкость, мужество и непреклонную волю, кто с первого дня войны верил в победу и делал все, чтобы как можно скорее изгнать врага с родной земли».

Михаил Ведерников выразил благодарность старшему поколению за мирное небо и беспримерный патриотизм, за восстановление района в послевоенные годы. Губернатор подчеркнул, что «живущие здесь сегодня в неоплатном долгу перед героями войны за настоящее и будущее, которые они подарили Печорскому краю».

В этот день основные памятные мероприятия прошли у стелы в память о советских воинах-освободителях. Литургию по погибшим отслужил насельник Псково-Печерского монастыря игумен Хрисанф. Затем официальные лица, ветераны и общественники возложили к мемориальному комплексу гирлянды и цветы, почтив память освободителей района и погибшего в годы войны мирного населения минутой молчания.

На братских захоронениях в Печорах состоялась церемония погребения останков 17 воинов, павших за освобождение района. Личность одного из них установлена. Это лейтенант Исаченко. Его идентифицировали по медали «За боевые заслуги».

Напомним, город Печоры и район были освобождены от фашистов 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.