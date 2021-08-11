Общество

Великолукских охранников наградили за помощь полиции

Почетные грамоты нескольким сотрудникам частного охранного предприятия «Антей» вручил начальник ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Сергей Орел сегодня, 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Руководство городской полиции отметило тесное сотрудничество в обеспечении правопорядка, помощь в предупреждении, пресечении общественных беспорядков и оказание содействия правоохранительным органам при раскрытии преступлений со стороны охранников.

Сергей Орел поблагодарил награжденных за достигнутые успехи, а также за ответственное отношение к своей работе.

«Сегодняшнее награждение является не только признанием ваших заслуг, оценкой личного вклада в общее дело, но и, уверен, стимулом для дальнейшего сотрудничества», - подчеркнул он.