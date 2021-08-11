Общество

В Печорах придумали способ защитить арт-объект от вандалов

Новый арт-объект в Печорах будут убирать по ночам для сохранности, сообщает районная газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Открытие памятного знака «Печоры» на площади Победы прошло 11 августа. В церемонии приняли участие глава района Сергей Тарасик, глава ГП «Печоры» Юлия Четвергова и волонтеры.

В День города для жителей и гостей Печор проводят конкурс на лучшую фотографию окол️о памятного знака. Победитель получит приз от молодежного совета района. Снимки нужно размещать в социальных сетях с хештегами #ЛюбимыеПечоры #СднемГородаПечоры2021.