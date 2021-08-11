Общество

Учителя из Петербурга и Нижнего Новгорода будут работать в псковских школах

Учителя из Оренбургской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга приедут работать в школы Псковской области по программе «Земский учитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Министерство просвещения России выделило 4 места по программе «Земский учитель» для Псковской области в 2021 году. Чтобы оказаться в числе четырех выбранных педагогов, учителям предстояло пройти отбор на основе экспертной оценки документов.

«По каждому критерию оценивания педагог мог набрать определенное количество баллов. Учитывались все достижения учителей. Преимущества в отборе имели молодые семьи с детьми, а также претенденты с дополнительным образованием. Такие учителя смогут вести смежные дисциплины, кружки и секции», - пояснили в региональном комитете по образованию.

К сентябрю в школы Псковской области прибудут педагоги начальных классов, истории и обществознания.

Работать гостям из других регионов предстоит в Писковской средней школе (филиал - Остенская средняя школа) и Карамышевской средней школе Псковского района. Также ждут педагогов в Гавровской средней школе (филиал - Вышгородецкая основная школа) Пыталовского района и в Пустошкинском центре образования.