Общество

Псковский архив опубликовал информацию о пациентах лазарета времен Первой мировой

Псковский архив опубликовал информацию о пациентах, которым оказывали помощь в лазарете при станции Москва в начале 20 века. Об этом сообщается в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото из альбома Владимира Толмачева, служившего врачом в передовом санитарном отряде в Первую мировую войну. ГАНИПО. Ф.9893. Оп. 2. Д. 8.

В период Первой мировой войны в лазарете при станции Москва были койки для раненых, содержавшиеся на средства Великолукского общества «Семейное благо» и попечителей из Новосокольников. Сохранился документ, датированный 1915 годом. В нем содержится информация о воинах, которые получили в лазарете врачебную помощь. Указаны имена, возраст и характер ранений. К примеру, это Пимен Комличенко, 22 года. Его диагноз — огнестрельная рана груди, проникающая в грудь, осложненная кровоизлиянием в грудную полость. Повреждение тяжелое (койка Новосокольнического попечительства).

Другой пациент — Григорий Медянцев, 38 лет. Он получил огнестрельную рану правового предплечья с поранением глубокой вены предплечья и обильным глубоким кровоизлиянием. 22/XII под хлороформом прошла операция, перевязка вены и удаление кровяных сгустков (койка Великолукского общества «Семейное благо»).

Также в документе есть информация о Харитоне Степачеве, 30 лет. Его доставили в лазарет с огнестрельной раной шеи с внедрением в мягкие части ее шрапнельной пули. Повреждение легкое (койка Новосокольнического попечительства).

Эти материалы были размещены в «Вестнике Местного комитета Московской сети». «Сегодня они (материалы — ред.) представляют интерес не только для тех, кто по архивным документам изучает тему Первой мировой войны, развития медицины или благотворительности, но и для составителей родословных своей семьи», - отметили в архиве.