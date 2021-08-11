Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
с чего начинается плитка
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
волонтеры победы чтобы помнили
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 11.08.2021 10:552 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 11.08.2021 17:241 В Госдуме оценили возможность увеличить МРОТ 11.08.2021 17:100 Учителя из Петербурга и Нижнего Новгорода будут работать в псковских школах 11.08.2021 16:550 Псковский архив опубликовал информацию о пациентах лазарета времен Первой мировой 11.08.2021 16:400 Доцент ПсковГУ: Внедрение зеленых технологий - тренд в проектировании новых университетских кампусов 11.08.2021 16:252 Юлия Пересильд тренируется в условиях кислородного голодания
 
 
 
Самое популярное 06.08.2021 15:158 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 10.08.2021 08:5014 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 06.08.2021 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 11.08.2021 10:552 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский архив опубликовал информацию о пациентах лазарета времен Первой мировой

11.08.2021 16:55|ПсковКомментариев: 0

Псковский архив опубликовал информацию о пациентах, которым оказывали помощь в лазарете при станции Москва в начале 20 века. Об этом сообщается в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото из альбома Владимира Толмачева, служившего врачом в передовом санитарном отряде в Первую мировую войну. ГАНИПО. Ф.9893. Оп. 2. Д. 8.

В период Первой мировой войны в лазарете при станции Москва были койки для раненых, содержавшиеся на средства Великолукского общества «Семейное благо» и попечителей из Новосокольников. Сохранился документ, датированный 1915 годом. В нем содержится информация о воинах, которые получили в лазарете врачебную помощь. Указаны имена, возраст и характер ранений. К примеру, это Пимен Комличенко, 22 года. Его диагноз — огнестрельная рана груди, проникающая в грудь, осложненная кровоизлиянием в грудную полость. Повреждение тяжелое (койка Новосокольнического попечительства).

Другой пациент — Григорий Медянцев, 38 лет. Он получил огнестрельную рану правового предплечья с поранением глубокой вены предплечья и обильным глубоким кровоизлиянием. 22/XII под хлороформом прошла операция, перевязка вены и удаление кровяных сгустков (койка Великолукского общества «Семейное благо»).

Также в документе есть информация о Харитоне Степачеве, 30 лет. Его доставили в лазарет с огнестрельной раной шеи с внедрением в мягкие части ее шрапнельной пули. Повреждение легкое (койка Новосокольнического попечительства).

Эти материалы были размещены в «Вестнике Местного комитета Московской сети». «Сегодня они (материалы — ред.) представляют интерес не только для тех, кто по архивным документам изучает тему Первой мировой войны, развития медицины или благотворительности, но и для составителей родословных своей семьи», - отметили в архиве.

Теги: #архив #история #больница #война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 101 человек
11.08.2021, 17:241 В Госдуме оценили возможность увеличить МРОТ 11.08.2021, 17:130 Еще одна страна отгородится от Белоруссии забором из колючей проволоки 11.08.2021, 17:100 Учителя из Петербурга и Нижнего Новгорода будут работать в псковских школах 11.08.2021, 17:013 В Пскове вернут пешеходный переход на Октябрьском проспекте
11.08.2021, 16:550 Псковский архив опубликовал информацию о пациентах лазарета времен Первой мировой 11.08.2021, 16:460 Псковская область заняла второе место по валовому сбору зерна в СЗФО 11.08.2021, 16:400 Доцент ПсковГУ: Внедрение зеленых технологий - тренд в проектировании новых университетских кампусов 11.08.2021, 16:330 Минфин предлагает запустить дистанционную торговлю вином
11.08.2021, 16:312 Представители партий в Пскове обсудили способы увеличения явки на выборах 11.08.2021, 16:252 Юлия Пересильд тренируется в условиях кислородного голодания 11.08.2021, 16:160 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 11.08.2021, 16:140 В Печорах придумали способ защитить арт-объект от вандалов
11.08.2021, 16:031 Перекресток с круговым движением появится у областной прокуратуры в Пскове 11.08.2021, 15:544 Антон Минаков предложил способ повысить явку на выборах 11.08.2021, 15:510 Объявлен аукцион на строительство ФАПов в Псковской области 11.08.2021, 15:472 Почта России запустила на своем сайте оплату доставки за счет получателя
11.08.2021, 15:410 В Пскове могут увеличить протяженность улицы Коммунальной 11.08.2021, 15:230 «Лежачий полицейский» появится на проблемном перекрестке в Пскове 11.08.2021, 15:173 Александр Козловский: Дискриминация выборов идет со стороны оппозиционных партий 11.08.2021, 15:141 Псковичам рассказали об удобстве использования единого налогового платежа
11.08.2021, 15:120 Более 6000 молодых избирателей в Псковской области получат памятные значки 11.08.2021, 15:040 Великолучан приглашают на световое шоу и дегустацию сладостей 11.08.2021, 14:510 Экс-участница шоу Comedy Woman станет хедлайнером «Семейного пикника» в Пскове 11.08.2021, 14:470 Более 30 домов капитально отремонтируют в Великих Луках
11.08.2021, 14:310 Святогорье с особого ракурса можно увидеть на новой выставке из «Михайловского» 11.08.2021, 14:260 Печорский район празднует 77-ю годовщину освобождения от фашистов 11.08.2021, 14:233 Как повысить явку на выборах. ВИДЕО 11.08.2021, 14:212 Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях
11.08.2021, 14:170 Около 25 километров дороги в Пушкиногорском районе отремонтируют за 430 млн рублей 11.08.2021, 14:130 ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму 11.08.2021, 13:580 Более 1700 псковских предпринимателей исключили из единого госреестра 11.08.2021, 13:520 Сегодня в Печорах прогремит салют
11.08.2021, 13:484 Псковичам предлагают работу на археологических раскопках 11.08.2021, 13:370 В Псковской области 12 августа прогнозируют дожди и грозы 11.08.2021, 13:230 Стругокрасненскому должнику назначили 12 суток административного ареста 11.08.2021, 13:191 Роспотребнадзор согласовал цирковое представление и концерты «Музыка на воде»
11.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция круглого стола с участием представителей реготделений партий 11.08.2021, 13:012 Фестиваль «Музыка на воде» во второй раз пройдет в Пскове 11.08.2021, 12:570 Псковский госпиталь ветеранов войн получил новое оборудование 11.08.2021, 12:563 Суд исследует засекреченные документы о преступлениях нацистов в Псковской области
11.08.2021, 12:401 Марина Кулакова назвала причину приостановки раскопок на улице Поземского 11.08.2021, 12:330 Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы от Псковской области 11.08.2021, 12:250 Великолучанин отправится на исправительные работы за хранение наркотиков 11.08.2021, 12:100 Около 200 антикоронавирусных рейдов в неделю проводят в Псковской области
11.08.2021, 12:020 В Псковской области еще три пациента умерли от коронавируса 11.08.2021, 11:520 80 жителей СЗФО смогли отдохнуть в санаториях благодаря профсоюзам 11.08.2021, 11:444 Как повысить явку на выборах, обсудят участники круглого стола в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 11.08.2021, 11:432 Псковским семьям перечислили основные причины отказа в назначении новых выплат
11.08.2021, 11:340 Обвиняемого в смертельном ДТП заключили под стражу в Великих Луках 11.08.2021, 11:320 «Аиста» похитили у пенсионерки в Усвятах 11.08.2021, 11:200 11-летняя девочка пострадала в ДТП в Великих Луках 11.08.2021, 11:160 Историк провел параллели между Псковом и Иерусалимом
11.08.2021, 11:090 Почти 155 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 11.08.2021, 11:080 Жительница Невеля украла бидон и печной настил 11.08.2021, 10:552 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 11.08.2021, 10:510 Историк: В Псковской области имелись все признаки геноцидальной политики нацистов
11.08.2021, 10:462 Великолучанка просит обратить внимание на гнилой мост через Лазавицу 11.08.2021, 10:380 Ученые предупредили о штамме коронавируса с летальностью выше на 60% 11.08.2021, 10:330 Директор Археологического центра Марина Кулакова станет гостем программы «Беседка» 11.08.2021, 10:280 Почти 60 штрафов выписали псковичам за отсутствие спасательных жилетов на маломерных судах
11.08.2021, 10:236 Псковичам назвали дату открытия выставки археологических находок 11.08.2021, 10:130 В Пскове завершили капремонт крыш трех домов 11.08.2021, 10:002 Александр Голомолзин назвал эко-пространства необходимой тенденцией для современного города 11.08.2021, 09:550 «Сатурн не хотел вылезать»: псковские астрономы-любители запечатлели космические объекты
11.08.2021, 09:300 Псковская молодежь стала чаще искать работу в госсекторе 11.08.2021, 09:181 Вакцину «Спутник V» для подростков рассчитывают зарегистрировать к 15 сентября 11.08.2021, 09:103 Достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно – эксперт 11.08.2021, 09:050 Проблемы заготовки древесины в порховском лесничестве обсудил с арендаторами Александр Котов
11.08.2021, 09:000 Произведения Баха и Генделя прозвучат в Печорах 15 августа 11.08.2021, 08:450 Псковские мастера распишут нижневартовский храм Иоанна Предтечи 11.08.2021, 08:430 Жилой дом с постройками сгорел в Плюсском районе 11.08.2021, 08:300 Дневная температура войдет в рамки климата на Северо-Западе – синоптики
11.08.2021, 08:150 «Роскосмос» назвал время старта корабля с Юлией Пересильд на МКС 11.08.2021, 08:000 Псковские власти планируют удвоить число «Точек роста» для развития школьников 11.08.2021, 07:414 Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область 11.08.2021, 07:202 В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.