Общество

35 укушенных клещами обратились в псковские медучреждения за неделю

За неделю с 4 по 10 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 35 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

C 9 марта 2021 года Управлением Роспотребнадзора в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

Первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребенка 3 апреля.

неделю с 4 по 10 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 35 человек, из них детей – 12.

По состоянию на 11.07.2021г. в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (1807 чел. с начала сезона) снизилось на 45,6 %, а количество детей (440 чел. с начала сезона) снизилось на 46,7 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обратившихся снизилось на 26,7 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 41,1 %.

Зарегистрировано 2 случая иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых. 2 зарегистрированных случая укусов инфицированными клещами произошли на дачных участках в Псковском районе.

В 2021 году привито против клещевого вирусного энцефалита 1292 человека, в том числе 24 ребенка.

План по акарицидным обработкам составляет 600 Га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений (ЛОУ) - 190 Га.

На 11.08.2021г. акарицидные обработки проведены на площади 600,5 Га (100,08 % от плана).

На территории ЛОУ – 198,025 Га. План перевыполнен на 4,22 %

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовано 1372 клеща, снятых с пострадавших (1339 клеща) и с природных биотопов (33).

Из них исследовано на клещевой вирусный энцефалит – 1339 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз – 995, на моноцитарный эрлихиоз человека – 990, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 990.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,15 %,

иксодовым клещевым боррелиозом - 25,43 %,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,1 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,3 %.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

- г.Псков, ул.Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

- г.Псков, ул.Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

- г.Великие Луки, ул.Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9:00 до 12:00.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.