«Единая Россия» предлагает запустить федеральную программу по строительству логистических центров для овощной продукции. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Инстаграм—аккаунте.
Это позволит сократить расходы на транспортировку и сортировку, а заодно ускорить попадание плодоовощной продукции на полки магазинов. В результате люди получат более свежие и качественные продукты по меньшей стоимости.⠀
Стоимость доставки от грядки до полки магазина во многом определяет конечную цену для потребителя.
«Сегодня вместе с замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым, заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут, руководством крупнейшего ритейлера страны X5 Retail Group обсуждали, как можно сократить эти расходы», — сообщил сенатор.
Благодаря нашей совместной работе в последнее время цены уже пошли вниз: есть регионы, где стоимость моркови упала на 20-40%, аналогично подешевели и другие овощи.
Удалось в два раза увеличить количество рынков и ярмарок выходного дня, где сельхозпроизводители могут без посредников продавать свою продукцию. Там, где активно открываются новые ярмарки, цены заметно снижаются.
«Продолжим совместную работу с правительством в этом направлении», — написал Андрей Турчак.