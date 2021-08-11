Общество

«Единая Россия» предлагает запустить федеральную программу по строительству логистических центров для овощной продукции

«Единая Россия» предлагает запустить федеральную программу по строительству логистических центров для овощной продукции. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Инстаграм—аккаунте.

Это позволит сократить расходы на транспортировку и сортировку, а заодно ускорить попадание плодоовощной продукции на полки магазинов. В результате люди получат более свежие и качественные продукты по меньшей стоимости.⠀

Стоимость доставки от грядки до полки магазина во многом определяет конечную цену для потребителя.

«Сегодня вместе с замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым, заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут, руководством крупнейшего ритейлера страны X5 Retail Group обсуждали, как можно сократить эти расходы», — сообщил сенатор.

Благодаря нашей совместной работе в последнее время цены уже пошли вниз: есть регионы, где стоимость моркови упала на 20-40%, аналогично подешевели и другие овощи.

Удалось в два раза увеличить количество рынков и ярмарок выходного дня, где сельхозпроизводители могут без посредников продавать свою продукцию. Там, где активно открываются новые ярмарки, цены заметно снижаются.

«Продолжим совместную работу с правительством в этом направлении», — написал Андрей Турчак.