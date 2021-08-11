Общество

Губернатор показал новый видеоролик о Псково-Печерском монастыре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников показал новый видеоролик о Псково-Печерском монастыре. «Ловите! Еще один великолепный ролик, показывающий Псковскую область с нового ракурса! В этот раз главные герои – город Печоры и Псково-Печерский монастырь», - написал глава региона.

«Мастерски снято! Пилот – @shkrebiy, производство – @omniproduction.ru и @aerokino. Особая благодарность за благословение и помощь в организации съемок нашему дорогому Владыке Тихону @metropolitan_tikhon_shevkunov , а также @monah_anastasiy», - поблагодарил Михаил Ведерников авторов видео.

«Замечательная работа! Ждем еще», - написал губернатор.