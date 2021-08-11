Общество

Проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж внесут в Госдуму

«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова.

С этой инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесет сегодня такой законопроект», = сказал Неверов.

Россияне могут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее чем в возрасте 60-ти и 55 лет соответственно. Парламентарий отметил, что сейчас в необходимый для этого стаж включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.

По словам Неверова, при двух годах, проведенных на срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.

Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то срочная служба в армии станет засчитываться в стаж уже в следующем году.

Ранее в этом году правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. «Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», — сообщили в пресс-службе правительства.

Такой порядок будет особенно актуален для работников, чья трудовая деятельность требует постоянного повышения квалификации.