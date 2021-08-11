Общество

Россияне рассказали, на что готовы ради удаленной работы

Россияне, заинтересованные в удаленке, в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради работы на дому. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.

Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату: 17% опрошенных готовы получать на удаленке на 5% меньше, 9% готовы согласиться на снижение заработка на 10%. Тех, кто готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей (по 43%).

Ради работы рядом с домом готовы поступиться частью заработка большее число россиян (48%). Впрочем, в среднем уступить в деньгах россияне готовы практически столько же, сколько и ради удаленки (9%).