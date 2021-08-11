Ночью псковичи смогут наблюдать пик самого мощного звездопада года

Астрономы прогнозируют пик самого мощного в году звездопада Персеиды к 23:00 12 августа. Об этом сообщается в официальной группе «ВКосмосе» в соцсети «ВКонтакте».
«При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года!» - говорится в сообщении.
Для наблюдателей в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей будет находиться в северо-восточной части неба, а к утру поднимется очень высоко, поэтому «падающие звезды» будут видны по всему небосводу.