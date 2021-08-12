За сутки в Псковской области от COVID-19 избавились почти 200 человек, четверо умерли

Четыре человека в Псковской области скончались от коронавируса за сутки. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе — 608. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.
На данный момент в Псковской области провели 474 811 исследований на COVID-19, из них за сутки - 1 409. За все время в регионе подтвердили 45 081 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 109 человек.
Выздоровели за сутки 196 пациентов, за все время от болезни в области избавились 37 651 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 15990
- Великие Луки – 7328
- Бежаницкий район - 466
- Великолукский район – 1053
- Гдовский район – 739
- Дедовичский район – 1000
- Дновский район - 361
- Красногородский район – 354
- Куньинский район – 420
- Локнянский район - 306
- Невельский район – 1728
- Новоржевский район – 612
- Новосокольнический район – 1175
- Опочецкий район – 1168
- Островский район – 2101
- Палкинский район – 466
- Печорский район – 793
- Плюсский район – 783
- Порховский район – 1384
- Псковский район – 3680
- Пустошкинский район – 458
- Пушкиногорский район - 557
- Пыталовский район – 551
- Себежский район – 739
- Стругокрасненский район – 521
- Усвятский район – 302
- Иногородние (с 30.12.2020) — 46.