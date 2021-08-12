Общество

За сутки в Псковской области от COVID-19 избавились почти 200 человек, четверо умерли

Четыре человека в Псковской области скончались от коронавируса за сутки. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе — 608. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.

На данный момент в Псковской области провели 474 811 исследований на COVID-19, из них за сутки - 1 409. За все время в регионе подтвердили 45 081 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 109 человек.

Выздоровели за сутки 196 пациентов, за все время от болезни в области избавились 37 651 человек.

Статистика по муниципалитетам: