Общество

В Пскове заразившихся коронавирусом пациентов перевели из онкодиспансера в инфекционку

Коронавирус подтвердился у шести пациентов и одной санитарки в отделении хирургии Псковского областного онкодиспансера, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Больные переведены в Псковскую инфекционную больницу, остальные пациенты выписаны. В отделении проведены необходимые медико-санитарные меры, выявляется круг контактных лиц. Хирургическое отделение, так как больные переведены в профильное учреждение, работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на телеграм-канал советника губернатора Псковской области Антона Сергеева (Rikhtman) сообщалось, что в онкодиспансере выявлен очаг COVID-19. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук подтвердил Псковской Ленте Новостей эту информацию. «Да, мы сейчас разбираемся. Действительно, там есть очаг коронавируса. Информацию о количестве заболевших пока уточняем», - сказал он.

При этом заместитель главного врача медучреждения Константин Алексеев заявил, что очага коронавируса в учреждении нет: «У нас нет очага. Вы сможете в Роспотребнадзор обратиться, они вам дадут информацию, есть ли у нас очаг. И в предыдущий раз была информация о том, что у нас очаг, а очага не было. У нас также ведутся операции, все пациенты получают лечение в отделениях».