Общество

Поваленные деревья продолжают убирать с улиц Великих Лук

Сотрудники муниципальных предприятий города Великие Луки продолжили разбор поваленных деревьев в парке Петровском. Работники МП «Зеленхоз» и МП «Спецавтохозяйство» погрузили и вывезли 150 м³ порубочных остатков. Потребовалось сделать 11 рейсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.





Также сотрудники МП «Зеленхоз» занимались вывозом порубочных остатков с улицы Горицкой, площади Калинина, проспекта Октябрьского, с территории мемориала «Вечный огонь».

На улице Матвея Кузьмина, 2, в Лазавицком сквере, на проспекте Ленина, 61 и 38 сняли сломанные ветви. Также в сквере у Лазавицы провели разбор завалов.

Работники МП «Спецавтохозяйство» приводили в порядок дорожное покрытие на площади Ленина, очищали лотковую часть дороги на улице Привокзальной. Управляющие компании работали в штатном режиме.