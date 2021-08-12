Общество

В Псковской области вновь пройдет акция «Сохраним лес»

Осенний этап акции «Сохраним лес» пройдет в Псковской области в период с 21 августа по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Напомним, что весной 2021 года в Псковской области уже высадили сосны в рамках этой акции. Цель – высадить 70 миллионов деревьев по всей России и привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов.

В этом году акция «Сохраним лес» имеет особое значение как лесоклиматический проект, который направлен на решение задач лесовосстановления и обеспечение конкурентного преимущества России в рамках устранения последствий лесных пожаров.

Информация о местах проведения мероприятий, посвященных акции, будет размещена в скором времени на карте ресурса: сохранимлес.рф.