Общество

В пяти школах Псковского района откроют центры цифровой образовательной среды

Центры цифровой образовательной среды (ЦОС) откроют в Тямшанской гимназии, Писковской, Моглинской, Середкинской и Стремуткинской школах 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.



Второй год образовательные учреждения Псковского района принимают участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В рамках проекта откроются по два кабинета с современным компьютерным оборудованием для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся, оптимизации системы школьного образования и эффективного использования современных технологий в процессе обучения.