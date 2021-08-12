Общество

Приемка школ и детсадов в Пскове к 1 сентября ведется максимально открыто - Анна Кузыченко

Приемка школ и детских садов в Пскове к новому учебному году ведется максимально открыто, сказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Приемка началась на текущей неделе и продолжится до пятницы. В день принимается порядка 6-8 школ и 10-15 садов. 13 августа будет проведена приемка учреждений дополнительного образования. В новом учебном году кружки и секции обеспечат места для 6000 детей. Во все учреждения выезжает комиссия в составе управления, технических специалистов обслуживающих, рассказала руководитель управления.

«Обязательно присутствуют представители МВД, Росгвардии, - отметила Анна Кузыченко. - В первую очередь, проверяется система безопасности, кнопки быстрого реагирования, готовность с точки зрения безопасности детей к началу нового учебного года. В этом году главное нововведение – в состав комитета вошли представители родительской общественности от каждого учреждения. Приезжая на объект, мы видим не только сотрудников и руководителей образовательных организаций, но и родителей, которые абсолютно равноправны в комиссии. Они проходят по всем учреждениям, заглядывают куда и комиссия, полноценно присутствуют при приемке учреждений к новому учебному году».

Родители задают вопросы по финансированию, спрашивают о перспективах развития материально-технической базы, причем обращаются они как к сотрудникам управления образования, так и руководителям образовательных учреждений. На многих объектах присутствуют депутаты Псковской городской Думы или областного Собрания.

Анна Кузыченко отметила, что муниципалитет в этом году выделил порядка 20 миллионов на материально-техническую базу и порядка 11 миллионов на антитеррористическую защиту образовательных организаций. Задача комиссии - не только оценить готовность к приему детей, но и проверить целевое освоение выделенных средств.

Практически завершены ремонтные работы, за исключением двух школ, где идет масштабный ремонт пищеблоков. Это лицей №8 и лицей «Развитие», уточнила начальник управления образования. Подрядчики, по условиям контрактов, должны завершить работы до 31 августа.

В Социально-экономическом лицее №21 на Сиреневом бульваре продолжается установка ограждения. По словам Анны Кузыченко, на данный момент у многих родителей вызывает беспокойство, что школа «оголена». Старое ограждение демонтировано, а работы некоторое время не велись. За прошедший период были проведены подготовительные работы, заказаны секции, которые соответствуют современным требованиям безопасности. Сейчас началась установка, до 31 августа школа получит новое замкнутое ограждение.

Анна Кузыченко также обратила внимание, что директор лицея №21 привлекла к работе родителей, чтобы вместе с ними определить места, где нужны калитки. За ходом работ следит не только «Стройтехнадзор», но и представители от родительского сообщества. «Мы максимально постарались привлечь родительскую общественность к контролю, чтобы подготовка к новому учебному году школ и детских садов была открытой и родители имели полную картину как происходит расходование бюджетных средств», - подчеркнула руководитель городского управления образования.

«Могу сказать однозначно: все руководители подошли максимально ответственно. Мы видим, что школы и сады укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, это позволяет соблюдать все необходимые меры в период, когда пандемия не отступила. Мы по-прежнему начинаем учебный год с ограничительными мерами. По-прежнему термометрия на входе, антисептики, будут разные входы. Мы видим, как распределены потоки, родители должны быть готовы к этому. В прошлом году ситуация была в новинку, сейчас все опять идет по этому сценарию», - добавила Анна Кузыченко.

Ежедневно образовательные организации заносятся в федеральный реестр приемки. «При условии выполнения подрядчиками своих контрактных обязательств в срок все образовательные учреждения будут готовы в достойных условиях встретить наших детей», - заключила руководитель управления образования.